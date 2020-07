MNZ išče prevajalce iz paštu, hindujskega, kašura, eritrejskega, litovskega, vietnamskega in tibetanskega jezika

Ljubljana, 9. julija - Notranje ministrstvo poziva prevajalce iz paštu, hindujskega, kašura, eritrejskega, litovskega, vietnamskega in tibetanskega jezika v slovenski jezik, naj podajo vlogo za sklenitev pogodbe o avtorskem delu za prevajanje v postopkih za priznanje mednarodne zaščite in postopkih policije s tujimi državljani, so objavili na spletni strani ministrstva.