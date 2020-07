Kriminalisti z ovadbo zaradi suma pridobitve več kot 730.000 evrov premoženjske koristi

Koper, 9. julija - Kriminalisti so na koprsko okrožno sodišče podali kazensko ovadbo zoper 47-letnika zaradi suma, da je zlorabil položaj pri gospodarski dejavnosti. Ovadeni Pirančan je leta 2005 prevzel lastništvo podjetja, ki ga je uspešno vodil do leta 2008, nato pa po mnenju kriminalistov sebi in očetu pridobil več kot 730.000 evrov premoženjske koristi.