Tri medijske hiše pod drobnogledom AVK

Ljubljana, 9. julija - Agencija za varstvo konkurence (AVK) je v ponedeljek in torek izvedla nenapovedano preiskavo v podjetjih Delo, Dnevnik, Večer, Izberi in Delo Prodaja zaradi izkazane verjetnosti, da je prišlo do koncentracije nad podjetjem Izberi, ki je Delo, Dnevnik in Večer niso priglasili. Izvleček sklepa o uvedbi postopka bo objavila na spletni strani.