Mehika in Argentina z največ novimi okužbami, Bolsonaro še naprej razburja

Ciudad de Mexico/Brasilia/Buenos Aires, 9. julija - V Latinski Ameriki in na Karibih, kjer so doslej potrdili več kot tri milijone primerov okužbe z novim koronavirusom, so v sredo in danes o največ dnevnih okužbah poročali iz Mehike in Argentine. Medtem brazilski predsednik Jair Bolsonaro še naprej razburja.