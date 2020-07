Calderjevo skulpturo na dražbi prodali za skoraj pet milijonov evrov

Pariz, 9. julija - Pozabljeno skulpturo ameriškega umetnika Alexandra Calderja, ki je več kot 50 let samevala na jugu Francije, so na sredini dražbi v Parizu prodali za več kot 4,9 milijona evrov. Vpliven kipar je bil znan predvsem po barvitih in abstraktnih mobilih - tekom kariere jih je ustvaril na tisoče, poroča francoska tiskovna agencija AFP.