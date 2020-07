Na Hrvaškem od srede še 76 okuženih z novim koronavirusom

Zagreb, 9. julija - Na Hrvaškem so od srede opoldne zabeležili 76 novih okužb z novim koronavirusom, je danes povedala pomočnica direktorja hrvaškega zavoda za javno zdravje (HZJZ) Marija Bubaš. Ocenila je, da številke niso "niti sijajne niti porazne", in poudarila, da so pričakovali rahlo rast števila okuženih zaradi različnih zasebnih zabav, ki potekajo na Hrvaškem.