Predlog za brezplačne maske upokojencem končal zakonodajno pot

Ljubljana, 9. julija - Poslanci so se danes seznanili, da odbor DZ za finance na seji konec junija ni podprl predloga novele zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covida-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, s katero bi zagotovili brezplačne zaščitne mask upokojencem.