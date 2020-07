Znane nove podrobnosti o okoliščinah Floydove smrti

Washington, 9. julija - Novi dokazi so pokazali, da je George Floyd, ki je maja med policijskim postopkom v Minneapolisu umrl zaradi zadušitve, ko je policist skoraj devet minut klečal na njegovem vratu, več kot dvajsetkrat ponovil, da ne more dihati, klical svoje otroke in pokojno mamo ter policistoma dejal, da ga bosta ubila.