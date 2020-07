Ptujski festival Art Stays bo v strnjeni izvedbi potekal z več kot 60 umetniki

Ptuj, 12. julija - Na Ptuju bo med 16. in 19. julijem potekal 18. festival sodobne umetnosti Art Stays. Festival prinaša vrhunsko produkcijo domačih in tujih umetnikov, letos pa bodo celoten program izvedli v štirih dneh. Kot je za STA povedal umetniški vodja festivala Jernej Forbici, bo sodelovalo več kot 60 umetnikov iz Slovenije in tujine.