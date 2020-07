Cigler Kralj: Z novim interventnim zakonom proti širitvi virusa

Ljubljana, 9. julija - DZ je julijsko sejo začel s predlogom interventnega zakona za pripravo na drugi val epidemije covida-19. Tveganja za okužbo trenutno naraščajo tudi v Sloveniji, je spomnil minister za delo Janez Cigler Kralj in dodal, da je cilj zagotoviti pomoč državljanom in državljankam, zaščititi zdravje in življenja ljudi ter preprečiti širitev okužbe.