Prometna napoved do 16. julija

Ljubljana, 9. julija - Pričakuje se povečan promet na mejnih prehodih, predvsem od Avstrije proti Hrvaški ter iz urbanih središč proti turističnim krajem in obratno, so sporočili iz Prometno-informacijskega centra za državne ceste. V času turistične sezone ter vse do prvega konca tedna v septembru velja sprememba omejitev tovornih vozil nad sedmimi tonami in pol.