Kitajska v boju proti novemu koronavirusu z novo strategijo

Peking/Moskva, 9. julija - Nedavni izbruh novega koronavirusa v Pekingu je na Kitajskem zasejal strah pred drugim valom epidemije, a kot je videti, so tamkajšnje oblasti z novo, usmerjeno strategijo vsaj zaenkrat uspele zajeziti širjenje okužb. Tokrat so se namesto drastičnega zaprtja cele države osredotočile na kombinacijo zapiranja prizadetih sosesk in množično testiranje.