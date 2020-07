Azijske borze z rastjo

Tokio, 9. julija - Vlagatelji na azijskih borzah so danes razpoloženi pozitivno, potem ko so borze v New Yorku z rastjo zaključile sredino trgovanje in je indeks Nasdaq znova dosegel rekordno vrednost. Kljub nadaljevanju rasti števila okuženih z novim koronavirusom po svetu so borze bolj osredotočene na upanje gospodarskega okrevanja.