Letalska družba United načrtuje ukinitev 36.000 delovnih mest

New York, 9. julija - Ameriška letalska družba United je v sredo obvestila zaposlene, da se oktobra obeta ukinitev 36.000 delovnih mest. To je skoraj polovica vseh, kar bodo skušali omiliti z zgodnjim upokojevanjem. Izguba službe se obeta 15.000 stevardesam, 11.000 agentom na terminalih, 5500 vzdrževalcem in 2250 pilotom.