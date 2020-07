Newyorške borze končale v zelenem, Nasdaq z rekordom

New York, 8. julija - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili pozitivno, indeks Nasdaq celo z rekordom. Dobro voljo vlagateljev so povzročili odlični rezultati indeksov tehnoloških podjetij, vlagatelji pa so vsaj začasno pozabili na skrbi zaradi naraščanja števila okužb z novim koronavirusom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.