Vučić: Cilj protestov je oslabitev Srbije

Beograd, 8. julija - Srbski predsednik Aleksandar Vučić je danes dejal, da je bil cilj torkovih protivladnih protestov v Beogradu oslabiti Srbijo. Dejal je, da so vanje vpleteni tudi regionalni in tuji dejavniki. Protesti v Beogradu so izbruhnili po Vučićevi napovedi strožjih ukrepov za zajezitev novega koronavirusa.