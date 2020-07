Iz VDC Zagorje ob Savi ob stiku stanovalke z okuženim opozorilo, da ne morejo vzpostaviti cone za okužene

Zagorje ob Savi, 8. julija - V Varstveno delovnem centru Zagorje ob Savi so danes ugotovili, da je bila ena od njihovih stanovalk v stiku z osebo, ki je okužena z novim koronavirusom. Ob tem opozarjajo pristojne, da zaradi pomanjkanja prostora in kadra nimajo možnosti vzpostavljanja rdečih con in na podlagi protokolov pričakujejo takojšnje sprejeme okuženih v bolnišnico.