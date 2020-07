V opoziciji kritični glede dogajanja okoli Hojsovega odstopa

Ljubljana, 8. julija - V opozicijskih vrstah so se danes kritično odzvali na zamudo premierja Janeza Janše pri obveščanju DZ glede odstopa ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa. V SAB so nad tem presenečeni, v LMŠ menijo, da gre za odvračanje pozornosti, po oceni Levice pa to kaže tudi na nesposobnost vlade. V SD medtem vztrajajo pri interpelaciji zoper Hojsa.