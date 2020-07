Poslanci o dogajanjih v domovih za starejše med epidemijo covida-19

Ljubljana, 8. julija - Člani parlamentarnih odborov za zdravstvo ter za socialne zadeve so danes nadaljevali razpravo o dogajanju v domovih za starejše v času epidemije covida-19. V opoziciji so želeli izvedeti načrt za zajezitev okužbe v domovih starejših ob izbruhu drugega vala. Namesto tega se je razprava sprevrgla v obtoževanje in razčiščevanje, kdo je kaj storil.