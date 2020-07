V Srbiji in Severni Makedoniji nove okužbe z novim koronavirusom in smrti zaradi covida-19

Beograd/Skopje, 8. julija - V Srbiji so v zadnjih 24 urah zabeležili 357 novih okužb z novim koronavirusom, zaradi covida-19 je umrlo še 11 bolnikov. Skupno je v Srbiji zaradi covida-19 doslej umrlo 341 ljudi. V Severni Makedonijo so potrdili 163 novih okužb in osem smrti, poročajo tuje tiskovne agencije.