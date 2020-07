S povezovanjem bodo v Brda, Vipavsko dolino in na Kras vabili nove obiskovalce

Miren, 8. julija - Turistični delavci in ponudniki na Primorskem so danes predstavili nov turistični produkt, ki združuje tri doslej ločene turistične destinacije - Goriška Brda, Kras in Vipavsko dolino z Novo Gorico. S tem želijo zadržati turiste na svojem območju več dni, ponujajo pa jim brezplačne vodene ogled turističnih znamenitostih ter degustacije vin.