Dovoljeni športni dogodki do 500 ljudi brez nastopajočih ob pozitivnem mnenju NIJZ

Ljubljana, 8. julija - Vlada je na današnji seji začasno prepoved zbiranja omejila na do 10 ljudi, zbiranje do 50 oseb bo dovoljeno, če bo organizator vodil evidenco udeležencev, dovoljeni so tudi denimo športni dogodki z do 500 udeleženci (v to niso všteti nastopajoči), a mora biti podano tudi pozitivno mnenje Nacionalnega Inštituta za javno zdravje za tako prireditev.