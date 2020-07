Ljubljanska borza z rastjo

Ljubljana, 8. julija - Indeks SBI TOP na Ljubljanski borzi je danes zabeležil 0,17-odstotno rast in se ustavil pri 853,73 točke. Med blue chipi so največjo rast danes zabeležile delnice NLB, ki so se okrepile za več kot 2,5 odstotka. Vlagatelji so opravili dva milijona evrov prometa, največ tudi danes s Krkinimi delnicami.