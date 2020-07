Newyorške borze uvodoma v zelenem

New York, 8. julija - Indeksi na newyorških borzah so se v uvodnem delu današnjega trgovanja obarvali zeleno. Vlagatelji so po navedbah analitikov vsaj začasno pozabili na skrbi zaradi naraščanja števila okužb z novim koronavirusom in upajo, da to gospodarskega okrevanja ne bo preveč zavrlo, piše agencija Reuters.