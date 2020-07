Kozlovičeva ob obisku Ajpesa izpostavila zavzemanje Slovenije za preglednost pravnih poslov

Ljubljana, 8. julija - Ministrica za pravosodje Lilijana Kozlovič in državni sekretar Zlatko Ratej sta se na Agenciji za javnopravne evidence in storitve (Ajpes) seznanila s prenovljenim registrom neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin. Po besedah ministrice je Slovenija s prenovo znova dokazala zavzemanje za preglednost pravnih poslov in pravno varnost.