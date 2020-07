Nova sezona tržaškega gledališča zaznamovana z glasbo in zgodbami o ženski moči

Trst, 8. julija - V Slovenskem stalnem gledališču (SSG) v Trstu imajo pripravljen program za sezono 2020/2021, ki so jo naslovili Časovne esence - Čudovita faza 2. Na odru bodo zaživele moderne in večne zgodbe, ki se gibljejo med vsakdanom in idealom, več predstav bo posvečenih ženskim likom. Sezono bo odprla nova koprodukcija primorskih gledališč Stoletje mjuzikla.