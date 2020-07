Na NIJZ do vključno torka zavrnili okoli 10 odstotkov vlog za množičnejše javne prireditve

Ljubljana, 9. julija - Vlada je za zajezitev epidemije z novim koronavirusom omejila zbiranje ljudi, prejšnji teden na do 50 oseb, v sredo pa z nekaterimi izjemami na deset. Še vedno pa so možne javne prireditve z do 500 ljudi, če zanje izda pozitivno mnenje NIJZ. Tam so do vključno torka pregledali približno 200 vlog, od tega so jih 20 zavrnili.