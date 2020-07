Na sojenju v zdravstveni aferi o imuniteti Jurkovičeve

Ljubljana, 8. julija - Na današnjem nadaljevanju sojenja v aferi domnevne korupcije v zdravstvu sta pričala kriminalist NPU Karl Lobnikar in nekdanji tožilec Specializiranega državnega tožilstva Stanislav Pintar. Sodnico Dejano Fekonja je predvsem zanimalo, ali sta policija in tožilstvo nekdanji lastnici in direktorici Emporio Medicala Urški Jurkovič obljubila imuniteto.