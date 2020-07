Levica bi STA naložila obveščanje tuje javnosti o prostovoljskem delu

Ljubljana, 8. julija - Levica je v parlamentarni postopek vložila novelo zakona o Slovenski tiskovni agenciji (STA), s katero želi medijski hiši naložiti, da v okviru opravljanja javne službe tudi mednarodno javnost začne obveščati o prostovoljskem delu in nevladnih organizacijah. Te so, kot izpostavlja Levica, izjemnega pomena za delovanje družbe in demokracije.