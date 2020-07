Razstava Ljubljanskega gradu osvetljuje slovensko pripovedno izročilo

Ljubljana, 9. julija - V Kazematah na Ljubljanskem gradu danes vrata odpira osrednja tematska razstava avtoric Anje Štefan in Irene Matko Lukan z naslovom Za devetimi gorami: Slovensko pripovedno izročilo. To izročilo osvetljuje korak za korakom: s pomočjo odlomkov iz pravljic, ilustracij, fotografij, razlag, predmetov in malih pravljičnih svetov.