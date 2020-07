Ljubljana, 8. julija - V torek so bili potrjeni primeri okužb z novim koronavirusom zopet razporejeni po celotni državi. Po tri so zabeležili v Ljubljani in Kopru, v Slovenski Bistrici, Dravogradu, Rušah, Šentjerneju in Krškem pa po dve. Še v 8 občinah so potrdili po en primer okužbe.