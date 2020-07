Višje sodišče zavrnilo pritožbo Setnikar Cankarjeve in potrdilo sodbo prvostopenjskega sodišča

Ljubljana, 8. julija - Višje sodišče v Ljubljani je potrdilo sodbo okrožnega sodišča in zavrnilo pritožbo nekdanje ministrice za šolstvo Stanke Setnikar Cankar glede izplačila odškodnine zaradi objave podatkov o avtorskih honorarjih, so sporočili s KPK. Setnikar Cankarjeva je od države oziroma KPK zahtevala skoraj 31.000 evrov odškodnine in javno opravičilo.