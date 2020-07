Konzorcij slovenskih mest izbran za sodelovanje v evropskem projektu inteligentnih mest

Koper, 8. julija - Konzorcij vseh enajstih slovenskih mestnih občin je bil izbral za sodelovanje v evropskem projektu Izziv 100 inteligentnih mest, katerega cilj je vzpostaviti mrežo 100 inovativnih in pametnih mest, ki sodelujejo pri raziskovanju novih tehnologij in imajo cilj izboljšati kakovost življenja in dela v mestu ter zagotoviti trajnostno rast.