Večja brezposelnost na južnem Primorskem tudi zaradi pomena turizma

Koper, 11. julija - Kriza zaradi epidemije novega koronavirusa se je na južnem Primorskem poznala v ogromnem prilivu brezposelnih. Vodja koprske območne službe zavoda za zaposlovanje Nevenka Bandelj to pripisuje dejstvu, da je panoga gostinstva in turizma, ki je bila med najbolj prizadetimi, v regiji ključnega pomena. So se pa z junijem negativni trendi obrnili.