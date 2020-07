V postojnski enoti Doma na Krasu s hitrim ukrepanjem verjetno zajezili širjenje virusa

Postojna, 8. julija - Poveljnik regijskega štaba Civilne zaščite za Notranjsko Sandi Curk ocenjuje, da so se v postojnski enoti Doma na Krasu s hitrim ukrepanjem izognili širjenju virusa med stanovalci in zaposlenimi. Starejšo stanovalko so že ob pojavu zdravstvenih težav, še pred potrditvijo okužbe, osamili. Delavka, ki naj bi zanesla virus v dom, je v karanteni.