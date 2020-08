Gledališča v novo sezono s spremenjenimi abonmajskimi ponudbami

pripravila Jasmina Vodeb Baša

Ljubljana, 3. avgusta - Gledališča so pred novo sezono zaradi koronavirusa postavljena pred nova vprašanja, kot sta, kakšne abonmaje ponuditi in kako izpeljati abonmajske sezone. Zaradi novih razmer morajo med drugim zagotoviti fizično razdaljo med gledalci, obenem še ne vedo, v kolikšnem številu so gledalci sploh pripravljeni obiskati gledališče.