Avstrija krepi mejni nadzor in širi seznam držav, v katere naj se ne potuje

Dunaj, 8. julija - Zaradi hitrega naraščanja števila okužb z novim koronavirusom, ki so v veliki meri posledica odhodov oziroma prihodov iz tujine, je avstrijska vlada danes izdala dodatna opozorila glede potovanj in zaostrila nadzor na mejah s Slovenijo in Madžarsko. Vlada po novem odsvetuje vsa potovanja v Romunijo, Bolgarijo in Moldavijo.