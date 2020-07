Bisnode: V času epidemije izbrisanih 4605 podjetij

Ljubljana, 8. julija - V Sloveniji je bilo v času uradno razglašene epidemije covida-19 (od 13. marca do 31. maja) izbrisanih 4605 podjetij, ugotavlja družba Bisnode Slovenija. Največ podjetij je ugasnilo v osrednjeslovenski regiji, najbolj prizadeti so bili samostojni podjetniki in družbe z registrirano strokovno, znanstveno in tehnično dejavnostjo.