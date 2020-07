Ringo Starr 80 let obeležil virtualno z uspešnicami Beatlov

Los Angeles, 8. julija - Britanski bobnar, pevec in kitarist Ringo Starr je praznovanje 80. rojstnega dne v torek obeležil s spletno zabavo, ki so jo popestrili njegovi zvezdniški kolegi. Z njimi in s številnimi klasičnimi glasbenimi uspešnicami Beatlov je zbiral denarna sredstva za različne namene, med drugim za gibanje Črna življenja štejejo (Black Lives Matter).