ZN: Zaradi neprimernih zaščitnih mask in opreme ogrožena življenja

Dunaj, 8. julija - Zaradi zaščitnih mask in druge medicinske opreme, ki ni v skladu s standardi, so ogrožena življenja, je danes v poročilu posvaril Urad Združenih narodov za droge in kriminal (Undoc). Zaradi velikega povpraševanja in pomanjkanja opreme na trgu med pandemijo covida-19 so se s prodajo neprimerne opreme okoristile predvsem kriminalne združbe.