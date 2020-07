V Trenti slepi in slabovidni na delavnici ustvarjajo tipne slike iz peska

Trenta, 8. julija - V Trenti se danes zaključuje tridnevna slikarska delavnica slepih in slabovidnih Pod zavetjem Triglava. Deset slepih in slabovidnih udeležencev skupaj s prostovoljci in mentorji že od ponedeljka pod vodstvom slikarke Stanke Golob izdeluje tipne slike iz peska in drugih materialov, ki bodo po zaključku na ogled v domu Trenta.