V Kostanjevici na Krki razstava Prenavljamo!!! muzeja za arhitekturo

Kostanjevica na Krki, 8. julija - V Lamutovem likovnem salonu Galerije Božidarja Jakca v Kostanjevici na Krki je od danes na ogled gostujoča razstava Prenavljamo!!!, ki so jo v ljubljanskem Muzeju za arhitekturo in oblikovanje pripravili lani. Otvoritveno prireditev je vodstvo galerije zaradi protiepidemioloških ukrepov odpovedalo. Razstava je na ogled do 13. septembra.