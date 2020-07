Ljubljana, 8. julija - Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29 stopinj Celzija. V četrtek bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, ob morju 17, najvišje dnevne od 27 do 33 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.