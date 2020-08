Mineva 240 let od rojstva francoskega slikarja Ingresa

Ljubljana, 29. avgusta - Pred 240 leti se je rodil francoski slikar Jean Auguste Dominique Ingres. Bil je izjemen risar, njegova čista linija in forma sta bili vzor mnogim slikarjem. V klasicističnem slogu je ustvaril mojstrske akte, med katerimi velja omeniti Kopalke in Turško kopel, ki sta vplivali na generacije slikarjev. Izjemno cenjeni so tudi njegovi portreti.