Za Kamničane še Kos in Beravs

Kamnik, 8. julija - Slovenski odbojkarski podprvaki Calcit Volley še naprej sestavljajo ekipo za novo sezono, v kateri jih bo vodil sloviti Gregor Jerončič. Kamničani so svoje vrste že okrepili s povratnikom Sašem Štalekarjem ter novinci Martinom Kosmino, Janom Klubučarjem in Dikom Purićem, dvoletno pogodbo pa sta z njim podpisala še Gal Timotej Kos in Žan Beravs.