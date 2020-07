Beograd po Vučićevi napovedi strogih ukrepov zajeli nasilni protesti

Beograd, 8. julija - V središču Beograda so v torek zvečer izbruhnili množični protesti, ki so se zavlekli do zgodnjih jutranjih ur ter so jih spremljali izgredi in spopadi s policisti. Več tisoč jeznih Beograjčanov se je zbralo po nagovoru predsednika Aleksandra Vučića o novih omejitvah zaradi koronavirusa, nekaj jih je celo uspelo vdreti v poslopje parlamenta.