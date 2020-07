Obetala naj bi se nova knjiga o prvi dami ZDA Melanii Trump

New York, 8. julija - Nekdanja zaupnica prve dame ZDA Melanie Trump Stephanie Winston Wolkoff naj bi napisala spomine o 15-letnem prijateljstvu s prvo damo z naslovom Melania in jaz (Melania and Me). Knjigo namerava izdati 1. septembra, torej pred predsedniškimi volitvami v ZDA, ki bodo 3. novembra, je poročal ameriški medij Daily Beast.