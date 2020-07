Vročanje odločb o karanteni 24 ur le na Obrežju, na ostalih mejnih prehodih med 6. in 22. uro

Ljubljana, 7. julija - Vlada je na današnji dopisni seji izdala novelo odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni covid-19 na mejnih prehodih. Ta določa vročanje odločb o karanteni na določenih mejnih prehodih s Hrvaško in Madžarsko in na letališču Brnik le med 6. in 22. uro. 24 urno izdajanje odločb bo mogoče le na Obrežju.