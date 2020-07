New York, 7. julija - Indeksi na newyorških borzah so današnji dan trgovanja po uspešnem ponedeljku sklenili v rdečem. Vlagatelje skrbi predvsem množična rast okužb z novim koronavirusom in zaostrovanje zaščitnih ukrepov v posameznih ameriških zveznih državah, poročajo borzni analitiki.