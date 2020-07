Delo o poučevanju na daljavo (8. 7.)

Ljubljana, 7. julija - Barbara Hočevar v komentarju Kako se bo začelo novo šolsko leto? piše raziskavi o poučevanju na daljavo, ki je po oceni pristojnih pokazala, da so učenci in učitelji "karantensko šolanje" uspešno prestali. Avtorica v komentarju kljub temu izpostavi pomanjkljivosti tovrstnega poučevanja in negotovosti, ki jih prinaša naslednje šolsko leto.